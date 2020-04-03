МЭР с отраслевыми ведомствами разрабатывают дополнительные меры поддержки экономики

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами разрабатывает дополнительные меры поддержки экономики, так как на сегодняшний момент ни один пакет мер не может быть признан достаточным. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

"На сегодняшний момент ни один пакет мер не может быть признан достаточным, потому что ситуация очень быстро развивается. Мы сейчас получаем много предложений от предпринимательского сообщества. Минэкономразвития и другие ведомства все это собирают, обобщают. На основе этих предложений мы разрабатываем дополнительные меры, которые будем предлагать к реализации", - сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития оценил стоимость всех мер поддержки экономики, предложенных правительством, в 1,3 трлн рублей. "Из них более 600 млрд рублей, что называется, - живыми деньгами, 500 млрд рублей - это гарантии, еще достаточно видимый объем - это реструктуризация кредитов регионам, потому что поддержка региональных бюджетов тоже является крайне важной", - подчеркнул он.

Кроме того, все расходы федерального бюджета на сегодняшний момент являются антикризисными. Решетников отметил, что во многие программы сейчас вносятся изменения, они корректируются с учетом ситуации, которая есть.

"Более того, мы сейчас проводим детальный анализ всех расходов, которые у нас в направлении поддержки экономики есть, с тем чтобы максимально консолидировать все на этих первоочередных мерах, самых эффективных, чтобы дать возможность предприятиям сейчас в это сложное время как-то перетерпеть, прожить, дождаться того, когда экономика вернется к более привычному режиму работы", - заметил министр.

По словам Решетникова, сегодня расходы федерального бюджета формируют стабильный спрос в экономике. "Сейчас у нас экономика столкнулась с ограничениями по экспорту - ввиду конъюнктуры, которая сложилась. У нас ограничения по внутреннему спросу, мы это тоже понимаем. Поэтому спрос со стороны бюджетов всех уровней, в первую очередь федерального бюджета, на сегодняшний момент крайне важен для всех предприятий, которые в конечном итоге выполняют эти заказы и создают рабочие места", - указывает глава Минэкономразвития.

Ритмичная контрактация программ

"Отдельными поручениями до федеральных органов власти доведена необходимость ритмичной контрактации всех тех программ, которые на данный момент являются необходимыми", - заявил министр.

Он подчеркнул, что в особенности это ремонты дорог и стройки, то есть те программы, которые обладают очень большим мультипликативным эффектом в экономике, которые создают и поддерживают максимальное число рабочих мест.