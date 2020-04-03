В Ингушетии на четверть увеличат площадь посева зерновых

МАГАС, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены увеличить в 2020 году площадь посева зерновых на 20-25%. Решение принято Минсельхозом региона в связи с планами по увеличению поголовья скота в республике, сообщил в пятницу ТАСС начальник отдела по работе с государственными унитарными предприятиями Минсельхоза республики Дауд Бекбузаров.

"Еще до пандемии мы обсуждали вопрос увеличения посевов зерновых и кормовых культур в связи с тем, что мы намерены завозить и увеличивать в республике поголовье и крупного и мелкого рогатого скота. В этом году площади посадки зерновых будут увеличены в любом случае на 20-25%, мы намерены всю посевную площадь республики засеять, а это 71 тыс. га. Это будут зерновые, зернобобовые, колосовые, масличные, картофель, овощи, а также однолетние травы, горох и т. д.", - сказал Бекбузаров.

По его словам, в скором времени аграрии приступят к посадке поздних яровых культур, которую работники сельского хозяйства будут проводить с соблюдением мер безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

"По посевной у нас отставания нет, потому что мы ранние яровые культуры уже посеяли, подкормку минеральными удобрениями на озимых сделали почти 100%, и сейчас на днях приступим к посадке поздних яровых культур. На базе Минсельхоза региона у нас создан штаб по противодействию распространению коронавируса, мы обговорили все условия защиты, провели инструктаж, работники будут обязательно работать в масках, контактировать друг с другом они будут минимально, также проводится дезинфекция хозяйственных помещений, техники. Мы проводим периодически внезапные рейды на места, проверяем, пока нарушений не было", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии договорились с Дагестаном о приобретении до 2022 года 20 тыс. племенных овец для разведения в республике.