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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские власти заявили, что поддержку "серому" бизнесу окажут в последнюю очередь

Глава региона Михаил Ведерников подчеркнул, что все, кто работает неофициально, должны были изначально понимать последствия своих действий

ПСКОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Псковской области, работающий в "сером" секторе экономики и не оплачивающий налоги, сможет рассчитывать на поддержку властей в последнюю очередь, сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространения инфекции.

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"Бизнес больше всего почувствовал на себе ограничительные меры. Самый сложный разговор - поддержка предпринимателей, их работников, которые находятся в "серой" зоне экономики. Очень много обращений поступает и мне, и в администрацию: "Мы работали неофициально, что делать?". Я говорю прямо, мы будем искать возможности, чтобы помогать всем жителям Псковской области, но те, кто работал в "серой" зоне, в этой очереди стоят последними. Сначала нуждающиеся, те, кто работает честно, честно платят налоги, а потом уже те, кто обманывает государство", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что все, кто работает неофициально, должны были изначально понимать последствия своих действий. "У нас о таких людях нет никаких официальных и с точки зрения налогового обложения, возможных мер поддержки, они для государства невидимые, это надо понимать. И когда предприниматели выбирали этот вид бизнеса, когда люди шли к ним на работу, надо было понимать, что вы идете риск. Любой иной подход будет несправедливым по отношению к тем, кто работает честно", - уточнил губернатор.

В ходе заседания вице-губернатор Нинель Салагаева сообщила, что региональные власти определили отрасли экономики, оказавшиеся в зоне риска. "Для субъектов малого и среднего бизнеса введены "арендные каникулы" на три месяца. Уже разработаны и готовы к внесению на ближайшую сессию областного собрания депутатов проекты законов о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения. Прорабатывается вопрос сокращения единого налога на вмененный доход путем уменьшения корректирующего коэффициента базовой доходности", - цитирует слова Салагаевой пресс-служба администрации региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, два пациента умерли. В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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