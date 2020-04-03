Эксперт: инвестиции НПФ в венчурные фонды станут драйвером экономического роста

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Разрешение негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать в фонды прямых и венчурных инвестиций будет способствовать росту экономики за счет новых технологий и продуктов. Об этом сказал ТАСС заместитель генерального директора - инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов в связи с опубликованным в пятницу поручением президента России Владимира Путина.

Путин порекомендовал Центробанку и правительству России проработать возможность размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций. Как сообщает сайт Кремля, такую рекомендацию глава государства дал по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами, состоявшейся 11 марта 2020 года.

"Адресованное Банку России и правительству поручение президента <…> - чрезвычайно актуально и своевременно <…> Уверен, что поручение президента позволит финализировать в короткое время ту проделанную работу, которую РВК и другие институты развития ведут уже в течение продолжительного времени. Выход на венчурный рынок нового игрока станет важным драйвером экономического роста страны", - сказал Басов.

Он отметил, что помимо регуляторных ограничений, активность НПФ в России сегодня сдерживают и другие факторы: дефицит квалифицированных управляющих, отсутствие мотивации к получению дополнительной доходности, опасения негативного общественного мнения к размещению пенсионных средств в высокорискованных активах.

Тем не менее, пояснил заместитель генерального директора РВК, "венчурный рынок является поставщиком новых технологий и продуктов, которые в условиях кризиса и восстановления после него приобретают принципиально новый потенциал".

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основными целями которой являются стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества.