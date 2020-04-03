{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: инвестиции НПФ в венчурные фонды станут драйвером экономического роста

Владимир Путин порекомендовал ЦБ и кабмину проработать возможность размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Разрешение негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать в фонды прямых и венчурных инвестиций будет способствовать росту экономики за счет новых технологий и продуктов. Об этом сказал ТАСС заместитель генерального директора - инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов в связи с опубликованным в пятницу поручением президента России Владимира Путина.

Путин порекомендовал Центробанку и правительству России проработать возможность размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций. Как сообщает сайт Кремля, такую рекомендацию глава государства дал по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами, состоявшейся 11 марта 2020 года.

"Адресованное Банку России и правительству поручение президента <…> - чрезвычайно актуально и своевременно <…> Уверен, что поручение президента позволит финализировать в короткое время ту проделанную работу, которую РВК и другие институты развития ведут уже в течение продолжительного времени. Выход на венчурный рынок нового игрока станет важным драйвером экономического роста страны", - сказал Басов.

Он отметил, что помимо регуляторных ограничений, активность НПФ в России сегодня сдерживают и другие факторы: дефицит квалифицированных управляющих, отсутствие мотивации к получению дополнительной доходности, опасения негативного общественного мнения к размещению пенсионных средств в высокорискованных активах.

Тем не менее, пояснил заместитель генерального директора РВК, "венчурный рынок является поставщиком новых технологий и продуктов, которые в условиях кризиса и восстановления после него приобретают принципиально новый потенциал".

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основными целями которой являются стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Соллерс" рассчитывает возобновить производство автомобилей на следующей неделе
При этом сборка автомобилей во Владивостоке возобновится 6 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС