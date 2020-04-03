АКИТ просит разрешить продавать препараты только лицензированным интернет-компаниям

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Интернет-магазины просят председателя правительства РФ Михаила Мишустина установить правила дистанционной торговли лекарствами, среди которых наделение правом продавать лекарства только интернет-компаний, имеющих фармацевтическую лицензию, говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли, которое есть в распоряжении ТАСС. Письмо подписали "Яндекс.Маркет", Delivery Club, "Яндекс.Такси" и Mail.ru.

"Представители отрасли предлагают установить следующие актуальные правила торговли дистанционным способом: лекарственные препараты, отпускаемый без рецепта - продажу могут осуществлять юридические лица, обладающие лицензиями на фармацевтическую деятельность в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения. <...> Отпуск лекарственных препаратов службе доставки осуществляется в соответствии с надлежащей аптечной практикой", - говорится в письме.

В документе также предлагается разрешить размещать информацию о продаже на сайтах аптечных организаций и ресурсах третьих лиц при условии, что потребитель сможет изучить информацию о продавце, его юридических данных и лицензии.

АКИТ также предлагает не устанавливать ограничения к географии доставки при условии соблюдения всех требований к доставке и упаковке. Упаковка препаратов, продающихся дистанционным способом, должна быть выполнена таким образом, чтобы было понятно, вскрывалась ли она. При перевозке должен соблюдаться температурный режим для каждого препарата.

Помимо этого, компании просят не устанавливать ограничения к географии доставки при условии соблюдения всех требований к доставке и упаковке.

"Для дистанционной торговли рецептурными препаратами в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, предлагаем установить временный порядок доставки лекарств по правилам дистанционной торговли безрецептурными лекарственными препаратами. Компании готовы технологически обеспечить население в том числе и лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту. Заверяем вас, что интернет-отрасль совместно с традиционной аптечной розницей будут готовы обеспечить необходимое технологическое сопровождение продаж", - заключают авторы письма.

Позиция ретейлеров

"Письмо подтверждаем. "Яндекс.Маркет" и маркетплейс "Беру" готовы к доставке лекарств, мы очень ждем постановления правительства, чтобы начать работу в соответствии с правилами", - сообщил представитель площадок.

В Ozon ТАСС сообщили, что готовы внедрить эти правила и четко соблюдать, проведенное компанией тестирование дает уверенность, что бизнес-процессы готовы фактически к моментальному запуску доставки по стране, когда это будет разрешено.

"Компания выявила колоссальный интерес к будущей возможности приобретать лекарства онлайн и получать их разными способами, включая доставку, со стороны жителей небольших населенных пунктов и отдаленных регионов, где доступность лекарственных препаратов ограничена", - сообщил ТАСС директор по связям с государственными органами в Ozon Сергей Кучушев.

Ранее о готовности начать торговлю лекарствами также сообщал Wildberries.