Nissan продлит приостановку производства автомобилей на заводе в Петербурге

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Завод автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге продлит приостановку производства в связи с указом президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до конца месяца. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации и осуществлением мер по обеспечению здоровья сотрудников, завод Nissan в Санкт-Петербурге продлевает приостановку производства в апреле. Московское представительство Nissan также прекращает свою деятельность в это время", - отметил он.

Ранее, согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. Автозавод Nissan приостанавливал конвейер на этот период. Позднее президент заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

О продлении приостановки производства до конца месяца на своем петербургском заводе также сообщили в автоконцерне Toyota.

Открытие завода Nissan в Санкт-Петербурге состоялось в июне 2009 года. Производственная мощность - 100 тыс. автомобилей в год. Завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Nissan в России в 2019 г. упали на 20%, до 65 тыс. шт.