{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Nissan продлит приостановку производства автомобилей на заводе в Петербурге

Кроме того, московское представительство автоконцерна также временно прекращает свою деятельность

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Завод автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге продлит приостановку производства в связи с указом президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до конца месяца. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации и осуществлением мер по обеспечению здоровья сотрудников, завод Nissan в Санкт-Петербурге продлевает приостановку производства в апреле. Московское представительство Nissan также прекращает свою деятельность в это время", - отметил он.

Ранее, согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. Автозавод Nissan приостанавливал конвейер на этот период. Позднее президент заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

О продлении приостановки производства до конца месяца на своем петербургском заводе также сообщили в автоконцерне Toyota.

Открытие завода Nissan в Санкт-Петербурге состоялось в июне 2009 года. Производственная мощность - 100 тыс. автомобилей в год. Завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Nissan в России в 2019 г. упали на 20%, до 65 тыс. шт.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия прекратили споры по нефти
По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, президент США думает, что стороны достигли соглашения по своим обязательствам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС