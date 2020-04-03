Рособоронэкспорт не ставит вопрос об отмене или срыве выполнения контрактов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Рособоронэкспорт обсуждает случаи, когда из-за эпидемиологических и других возникающих трудностей может потребоваться признание обстоятельств непреодолимой силы, но в данный момент вопрос об отмене, срыве или отказе от выполнения контрактов не стоит. Об этом заявил в пятницу ТАСС генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт ведет регулярные консультации с руководством Торгово-промышленной палаты России, МИД России и заинтересованными участниками системы Военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, в частности, обсуждая на перспективу случаи, когда ввиду эпидемиологических и других возникающих трудностей может потребоваться признание обстоятельств непреодолимой силы", - сказал он, отметив, что контракты Рособоронэкспорта - это всегда сложные и долговременные процедуры, охватывающие разные стороны и варианты их реализации.

Сейчас все контракты, по его словам, находятся в стадии исполнения, и "делается все возможное для их обеспечения".

"Не исключено, что где-то будут вноситься коррективы по просьбе и по согласованию с нашими иностранными партнерами. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что и мы, и все наши партнеры за рубежом столкнулись с очень серьезными обстоятельствами, но вопрос об отмене, срыве или отказе от выполнения контрактных обязательств не стоит", - подчеркнул Михеев.