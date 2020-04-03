Путин назвал ситуацию на мировом энергорынке сложной

НОВО-ОГАРЕВО, 3 апреля. /ТАСС/. Ситуация на мировом рынке сложная, пандемия коронавируса привела к резкому падению спроса на энергоресурсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных энергорынках.

"В целом ситуация на энергетическом рынке в мире остается достаточно сложной. Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и сжатию спроса со стороны основных потребителей энергоресурсов", - сказал он.

Так, по его словам, речь идет о таких отраслях как транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли. Путин отметил, что "подобное положение дел не только самым негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, но и подрывает инвестиционные программы, может отразиться и на сохранении рабочих мест".

"Что еще вызывает тревогу - безусловно, это все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать", - добавил глава государства.

Путин указал на необходимость "сделать все для того, чтобы обеспечить жизнеспособность и развитие российской экономики".

Президент РФ также призвал к сокращению добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки. "По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше. Для этого мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить эти вопросы", - сказал он в пятницу, обращаясь к участникам совещания.

По-партнерски

Путин подчеркнул, что "это все должно происходить по-партнерски". "Полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года", - отметил президент.

Он заверил, что власти РФ будут смотреть и анализировать ситуацию. "Наша ключевая задача - долгосрочная стабильность рынка в интересах как производителей, так и потребителей и, конечно, обеспечение устойчивости и дальнейшего развития нашей российской нефтяной промышленности, нашего российского ТЭКа как одной из важнейших отраслей национальной экономики", - подытожил российский лидер.

Россия против как слишком высоких, так и слишком низких цен на нефть, считает комфортной для себя стоимость барреля около $42, пояснил президент РФ. "Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. Понятно почему: наш бюджет сверстан из расчета $42 за баррель, и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем", - сказал российский лидер.

По словам Путина, Россия всегда выступала и выступает за обеспечение долгосрочной стабильности нефтяного рынка, за учет позиций как производителей, так и потребителей энергоресурсов. Президент подчеркнул, что РФ всегда стремилась к формированию эффективного баланса спроса и предложения, предсказуемости и экономической обоснованности цен.

По мнению российского лидера, нынешнее положение дел самым негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, подрывает инвестиционные программы в этой сфере и может отразиться на сохранении рабочих мест, а также может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками.

"Очевидно, что глобальная нефтяная отрасль, столкнувшись сегодня с такими системными проблемами, в дальнейшем, когда спрос будет расти, - а это произойдет неизбежно, спрос неизбежно начнет восстанавливаться, - так вот отрасль в этой ситуации <...> может столкнуться с острым дефицитом нефти, с острым дефицитом ресурсов, а затем и нефти, со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики", - сказал Путин, отметив, что тогда и цены могут подлететь.

"Поэтому в общих интересах <...> избежать такого сценария развития событий", - подчеркнул российский лидер. Он напомнил, что в начале марта Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+, "однако, к сожалению, ситуация стала развиваться по иному сценарию".