Путин заявил о готовности России к взаимодействию с США по балансировке рынка нефти

НОВО-ОГАРЕВО, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России взаимодействовать с США по балансировке рынка нефти. Об этом он сообщил в пятницу на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках.

"Хочу подчеркнуть: Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были, как я уже только что сказал, инициаторами разрыва сделки ОПЕК+, и мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма - ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу", - заявил российский лидер.

Путин отметил, что Россия поддерживает тесный контакт с Саудовской Аравией по ситуации на рынке нефти. "Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки, - сообщил глава российского государства. - Нас всех беспокоит складывающаяся ситуация, все заинтересованы в совместных и, хочу это подчеркнуть, согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка".

В этой связи президент заявил, что "считает необходимым объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу".

Выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+

Путин считает, что Саудовская Аравия, вышедшая из сделки ОПЕК+, пытается избавиться от конкурентов, которые производят сланцевую нефть. глава государства назвал несколько причин падения цен на нефть. Так, по его словам, одна из них - "выход партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть".

"Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть", - предположил Путин.

Он пояснил: "Для того, чтобы это сделать, цена должна быть ниже $40 за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются". "Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан на $40 за баррель", - подчеркнул российский лидер.

Путин при этом отметил, что "причины снижения цен и добычи связаны, прежде всего, конечно, с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства, снижением спроса - транспорт, промышленность и так далее".

Президент РФ убежден: "Мы, безусловно, должны учитывать интересы всех наших партнеров, именно всех. И только в этом случае мы сможем добиться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка". Глава государства поручил министру энергетики Александру Новаку при переговорах с зарубежными коллегами "учитывать все эти обстоятельства и стремиться к сбалансированному решению с учетом интересов всех партнеров" России.

По информации пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в совещании в пятницу участвовали члены руководства правительства, администрации президента, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и главы крупнейших нефтяных компаний: "Лукойл" - Вагит Алекперов, "Газпромнефти" - Александр Дюков, "Татнефти" - Наиль Маганов, "Роснефти" - Игорь Сечин. Также присутствовал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В открытой части совещания выступил президент Путин, а также министр энергетики Александр Новак", - добавил Песков.