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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

По словам Кристалины Георгиевой, требуется "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения, а также в целях защиты силы экономики"
Глава МВФ Кристалина Георгиева Михаил Терещенко/ТАСС
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Глава МВФ Кристалина Георгиева
© Михаил Терещенко/ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы теперь находимся в рецессии. Она намного хуже, чем глобальный финансовый кризис", - сказала глава МВФ. По ее словам, требуется "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения, а также в целях защиты силы экономики".

"По формирующимся рынкам и развивающимся экономикам нанесен мощный удар. У них зачастую меньше ресурсов для самозащиты в условиях этого двойного кризиса: в сфере здравоохранения и экономики", - отметила Георгиева. Согласно ее информации, отток капитала из таких стран составил "почти $90 млрд". "Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе", - подчеркнула руководитель МВФ.

Она подчеркнула, что фонд будет готов задействовать для преодоления экономического кризиса хоть весь свой резерв. "Мы в МВФ решительно мобилизуемся, работая со Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами, <...> дабы обеспечить защиту от нынешнего кризиса. У нас есть резерв в размере $1 трлн. И мы решительно настроены на то, чтобы использовать столько [финансовых средств], сколько будет необходимо для защиты экономики от этого кризиса", - заверила Георгиева.

МВФ получил заявки на экстренное финансирование почти от 100 государств. "Мы мобилизуем чрезвычайное финансовое содействие [нуждающимся] странам. Могу сказать, мы никогда не видели такого растущего спроса на экстренное финансирование. Уже более 90 стран размещают в МВФ запросы на его получение", - заявила Георгиева. По ее словам, МВФ просит заемщиков "делать приоритетом расходы на здравоохранение", "использовать деньги для выплат докторам и медсестрам", обеспечения работы медицинских центров.

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Пандемия коронавируса нового типа
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