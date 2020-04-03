Новак: возможность заполнять нефтехранилища в мире существует еще полтора - два месяца

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает, что возможность заполнять хранилища нефти в мире существует еще полтора-два месяца, после этого существует возможность затоваривания рынка, если страны - производители нефти не будут снижать объемы добычи. Все это может привести к более глубокому падению цены нефти, сказал министр энергетики Александр Новак во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

"На данный момент складывается ситуация, когда излишки перепроизводства, невостребованная нефть, ввиду снижения спроса фактически закачивается в хранилища - в наземные или в танкеры. По различным расчетам, возможность заполнять хранилища существует еще полтора-два месяца. И при этом достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю. В случае приближения к полному затовариванию возможны непредсказуемые сценарии для отрасли, в том числе мы можем увидеть еще более существенное падение цен", - сказал он.

Новак заметил, что рынок нефти оказался в такой непростой ситуации, в том числе из-за одностороннего решения отдельных стран затоварить рынок.