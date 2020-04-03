Алекперов: переговоры в ОПЕК+ должны определить объем сокращения добычи

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. В настоящее время сложно сказать, на какой объем необходимо сократить добычу нефти, так как ситуация неопределенная. Об этом журналистам сообщил президент "Лукойла" Вагит Алекперов по итогам совещания в Минэнерго.

"Каждый день ситуация меняется, остатки растут, поэтому я надеюсь, что на этой встрече (встреча ОПЕК+ предварительно запланирована на 6 апреля в формате конференц-звонка - прим. ТАСС) и будет определен [объем]", - сказал он. Алекперов добавил, что российские компании "пока наращивать добычу не будут, пока переговорный процесс идет".

"Вы знаете мою позицию - переговоры должны вестись. Я в этом был всегда убежден. И хорошо, что сейчас было принято решение, что министр [энергетики РФ Александр Новак] начнет переговорный процесс", - сказал Алекперов, отметив, что в них примут участие не только страны ОПЕК+, но вероятно также участие и США.

Совещание стран ОПЕК+ по рынку нефти с участием США состоится 6 апреля в формате видеоконференции. Россия и США выступают за коллективное сокращение добычи на 10 млн б/с, при этом Россия предлагает взять за базовый уровень объем добычи первого квартала 2020 года.