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S7 получила телеграмму Росавиации об отзыве выполнения чартерных рейсов 4 апреля

Информация по другим чартерным рейсам, запланированным к выполнению, пока в авиакомпанию не поступала

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 получила телеграмму Росавиации об отзыве разрешений на выполнение чартерных вывозных рейсов 4 апреля, говорится в сообщении компании. Ранее сегодня источник ТАСС в авиаотрасли сообщил, что Россия с 4 апреля останавливает все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ.

"S7 Airlines получила телеграмму об отзыве разрешений на выполнение чартерных рейсов 4 апреля по маршрутам Владивосток - Бангкок - Владивосток и Иркутск - Бангкок - Иркутск. Путешественникам, ожидающим вылета в Россию, рекомендуем оперативно связаться с посольством РФ в Таиланде и оставить необходимые данные о себе", - говорится в сообщении компании.

Информация по другим чартерным рейсам, запланированным к выполнению, пока в авиакомпанию не поступала, добавили в S7.

С 31 марта было введено квотирование при въезде в страну граждан РФ из-за рубежа. Тогда сообщалось, что россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. Введение ограничения на прилет российских граждан в РФ требуется для недопущения неконтролируемого распространения инфекции, поясняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян. 1 апреля МИД РФ сообщил, что желание вернуться из других стран в Россию в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса изъявили 25 тысяч россиян.

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