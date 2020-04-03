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ЦБ: ослабление рубля к доллару сопоставимо с динамикой валют других стран экспортеров

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ослабление рубля относительно доллара сопоставимо с динамикой курса валют других стран экспортеров нефти, отмечается в материалах ЦБ РФ.

"Ослабление рубля относительно доллара США сопоставимо с динамикой валют других стран экспортеров нефти (Норвегия, Мексика). Снижение цен на нефть не оказывает существенного дополнительного влияния на курс рубля в условиях продажи Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, в том числе в целях оплаты приобретаемого пакета акций ПАО "Сбербанк", - отмечает ЦБ.

Иностранные инвесторы существенно сократили темпы выхода из российских активов за последнюю неделю. "Иностранные инвесторы существенно сократили темпы выхода из российских активов. В последние пять рабочих дней (с 27 марта по 2 апреля) объем чистых покупок нерезидентами иностранной валюты на российском рынке значительно снизился относительно предыдущей недели - с 68,4 до 18,3 млрд рублей", - отмечает регулятор.

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