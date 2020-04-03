Минкомсвязь предлагает ограничить качество онлайн-видео из-за повышенных нагрузок на сеть

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев направил письмо крупнейшим российским интернет-компаниям с просьбой ограничить качество онлайн-видео на их ресурсах на фоне повышенных нагрузок на сеть. Соответствующее письмо, подлинность которого подтвердили в Минкомсвязи, имеется в распоряжении ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе министерства, письмо направлено в адрес всех компаний, которые числятся в реестре организаторов распространения информации в интернете, который ведет Роскомнадзор. Туда входят сервисы таких компаний, как Mail.ru Group (в частности, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"), "Яндекса" и Rambler Group, а также мессенджер Telegram. В Rambler Group подтвердили ТАСС получение письма.

Как отмечает Шадаев, в связи с увеличением числа россиян, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, наблюдается существенный рост интернет-трафика и, как следствие, повышенные нагрузки на сеть. При этом использование стриминговых сервисов особенно влияет на способность сетей справляться с нагрузкой.

Таким образом, считает Шадаев, на время действия указа президента РФ о продлении нерабочих дней до конца месяца необходимо принять меры по оптимизации размещаемого контента. В частности, речь идет об отключении на сайтах и в приложениях функции автоматического воспроизведения аудиовизуального контента, а также ограничение максимального уровня качества воспроизведения видео-контента. Так, для мобильных приложений ограничение должно составить на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм (720p), а для сайтов - 1080p.

До 15 апреля Минкомсвязь рассчитывает получить ответ от компаний о принятых мерах в этой области, говорится в письме.