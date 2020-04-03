Объем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ.

Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.

"По состоянию на 1 апреля 2020 года объем ФНБ составил 12,855 трлн рублей, или 11,3% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно $165 384,5 млн", - сообщает Минфин.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $57,232 млрд, порядка €49,484 млрд, около £9,616 млрд и 1,494 трлн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ - 577,563 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 212,596 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,434 млрд рублей.

Кроме того, Минфин в марте конвертировал средства ФНБ в размере $8,67 млрд, €7,92 млрд и £1,6 млрд в 1,49 трлн рублей в целях приобретения акций Сбербанка.

"В марте 2020 года в соответствии с постановлением правительства РФ средства ФНБ в сумме $8,67 млрд, €7,92 млрд и £1,61 млрд конвертированы в 1,49 трлн рублей в целях приобретения обыкновенных акций ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

В марте министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что правительство намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле единым траншем, а не двумя, как предполагалось изначально.