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Агрегаторы такси сообщили о падении спроса в первую нерабочую неделю в России

Часть компаний сообщает о практически полной остановке активности в некоторых городах
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Агрегаторы такси фиксируют резкое снижение спроса на услуги пассажирских перевозок в первую нерабочую неделю в России. У одних компаний падение составляет до 40%, а другие сообщают о практически полной остановке активности в некоторых городах.

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В пресс-службе компании Gett сообщили ТАСС, что спрос на поездки на первой нерабочей неделе снизился на 20-30% по сравнению с прошлой неделей. "А если сравнивать с уровнем начала марта, до распространения коронавируса в России, снижение составит 70%", - сообщили в пресс-службе компании.

В "Ситимобил" сообщили ТАСС, что компания наблюдает снижение спроса на пассажирские перевозки примерно на 40% по сравнению с прошлой неделей.

Другой агрегатор такси - компания "Везет" - сообщает, что активность в некоторых городах почти остановилась, при этом востребованность такси есть, но поездок значительно меньше, чем в обычный март прошлого года. "Больше всего за неделю сократилась интенсивность передвижения в больших городах: Тюмень, Пермь, Казань, Екатеринбург, Оренбург. За нерабочий апрель количество поездок в "послушных" самоизолированных городах может упасть на 65-70%. Это значительное падение, несомненно, повлияет на всю отрасль перевозок", - считают в компании.

"Яндекс.Такси" также подтвердил ТАСС, что спрос на такси естественным образом сокращается. "Так происходит не только в России, но и во всем мире: люди находятся дома и стараются сократить свои передвижения по городу. Это важная и необходимая мера для скорейшей нормализации ситуации", - сказали в пресс-службе компании.

На что делают упор во время снижения спроса

Крупные агрегаторы в период сильного снижения спроса стараются "заместить" одну работу другой и помочь в диверсификации водителей такси. Например, "Яндекс.Такси" активно развивает направление доставки, поскольку оно может стать драйвером роста отрасли такси и стимулировать рост поездок и заработка водителей.

"Яндекс.Такси" уже начал доставлять продукты и товары из различных магазинов: мы уже подключили к нашей логистической инфраструктуре "ВкусВилл", "Леруа Мерлен", а в "Яндекс.Еде" теперь можно заказать продукты из "Азбуки Вкуса". Мы ведем переговоры с другими крупнейшими ретейлерами - не только продуктовыми - об организации доставки на базе инфраструктуры Яндекс.Такси", - добавили в компании.

Помимо этого в пятницу компания запустила новый тариф "Курьер", с помощью которого пользователи смогут отправлять посылки до 10 кг. И неоднократно заявляла о готовности в самое ближайшее время организовать доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей России.

Другой сервис - "Везет" также сообщил, что для компенсации перевозчикам загруженности готовится вводить услугу доставки. "Мы ведем переговоры с несколькими крупными продуктовыми и лекарственными ретейлерами для организации бесконтактной доставки населению. После со-настройки технической платформы для реализации такой услуги запустится пилот в нескольких городах. Сейчас доставка доступна на южных территориях присутствия сервиса (Геленджик, Анапа, Сочи и др.)", - сказали в компании.

А в Gett отмечают, что такой сервис уже дает кратный рост спроса на услуги доставки с помощью служб такси. "По сравнению с прошлой неделей он вырос в два раза, а с февраля - в целых 5 раз. Мы ожидаем еще более бурный рост в том случае, если будут введены ограничения на перемещения курьеров пешком или на общественном транспорте", - сказали ТАСС в компании.

"Ситимобил" в четверг во всех городах присутствия также запустил сервис доставки, спрос на который сейчас активно растет.

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