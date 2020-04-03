"Аэрофлот" сократит частоту полетов по внутренним направлениям с 6 апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника сократит частоту полетов на внутренних рейсах из-за снижения спроса на авиаперевозки после введения режима самоизоляции во многих регионах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан. С понедельника, 6 апреля, на направлениях внутри России частота еженедельных рейсов сократится. Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять свое бронирование на сайте авиакомпании", - сказано в сообщении компании.

Более того, как уточняется в сообщении "Аэрофлота", его дочерняя "Россия" сократит полеты в города Дальнего Востока.