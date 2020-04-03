{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Аэрофлот" сократит частоту полетов по внутренним направлениям с 6 апреля

Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника сократит частоту полетов на внутренних рейсах из-за снижения спроса на авиаперевозки после введения режима самоизоляции во многих регионах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан. С понедельника, 6 апреля, на направлениях внутри России частота еженедельных рейсов сократится. Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять свое бронирование на сайте авиакомпании", - сказано в сообщении компании.

Более того, как уточняется в сообщении "Аэрофлота", его дочерняя "Россия" сократит полеты в города Дальнего Востока.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
WSJ: Россия может сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
Совещание стран ОПЕК+ по рынку нефти с участием США состоится 6 апреля в формате видеоконференции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС