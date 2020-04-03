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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

WSJ: США изучают возможность приостановки добычи нефти в Мексиканском заливе

По данным источников газеты, это предложение было выдвинуто после того, как у нескольких рабочих на нефтедобывающих платформах выявили коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация США, возможно, рассматривает возможность прекращения добычи нефти на платформах в Мексиканском заливе в связи с распространением коронавируса среди занятого там персонала. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, это предложение было выдвинуто после того, как у нескольких рабочих на нефтедобывающих платформах был выявлен коронавирус, однако "сейчас неясно, продолжается ли его серьезное рассмотрение". Прекращение добычи нефти на морских платформах, отметила газета, обернулось бы сокращением добычи нефти в США в условиях чрезмерного предложения на мировом рынке, что уже привело к резкому падению цен.

Если США прекратят добычу на нефтяных платформах в Мексиканском заливе, указала The Wall Street Journal, это обернулось бы сокращением на 2 млн баррелей объема добычи, который сейчас достигает 13 млн баррелей в сутки, и такие сокращения были бы неоднозначно восприняты в американских нефтяных компаниях.

Некоторые аналитики высказали предположение, что прекращение добычи нефти на землях, находящихся под управлением федерального правительства, или обязательное ограничение регулятором добычи нефти в Техасе, основном нефтедобывающем штате, могло быть частью большой сделки с Россией и Саудовской Аравией, призванной снизить уровень добычи нефти в мире, отметила газета.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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