Энергетики считают, что отмена пени при неуплате за услуги ЖКХ навредит экономике

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ассоциация "Совет производителей энергии" и Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний считают, что отказ от взыскания штрафов с населения за просрочку или неуплату платежей за ЖКХ поставит под угрозу подготовку энергетики к осенне-зимнему сезону, увеличит и без того высокую дебиторскую задолженность, навредит экономике регионов и ряда отраслей промышленности.

Обе ассоциации направили на имя министра энергетики совместное письмо (с копией ознакомился ТАСС), в котором просят ведомство поддержать их идею поставить на особый контроль своевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг учреждениями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, и распространить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг лишь на некоторые категории населения.

"Такой категорией потребителей, например, могут быть граждане старше 65 лет, граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией, и граждане, чьи доходы существенно снизились вследствие пандемии инфекции. Причем целесообразно предусмотреть передачу списков таких граждан в адрес поставщиков коммунальных услуг со стороны органов власти и (или) пенсионных фондов", - отмечается в письме.

Сообщалось, что вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак направил в правительство предложения по поддержке жителей многоквартирных домов в условиях пандемии, среди них - освобождение от начисления пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг и от "поверочного рабства", под которым понимается обязанность следить за корректностью показаний счетчиков газа, тепла и воды.

В письме энергетиков к Александру Новаку отмечается, что Минстрой уже разработал проект постановления правительства, предусматривающий мораторий до 1 января 2021 года на взыскание штрафов за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги в отношении всех граждан, а также в отношении лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Опасная тенденция

Ассоциации отмечают, что ослабление санкций за несвоевременную оплату коммунальных услуг привет к снижению уровня платежей. С этой позицией согласны и в энергокомпании "Т Плюс", которая на данный момент только за тепловую энергию недополучила 60 млрд рублей.

"Мы частично компенсируем эту дыру за счет собственных средств и внутренней эффективности. Однако складывающаяся ситуация может довести задолженность до критического уровня, - сказали журналистам в компании. - Часть населения может воспринять обстановку как повод не оплачивать коммунальные услуги. Именно из платежей клиентов компании финансируют закупки топлива, ремонты и зарплаты для персонала. Других источников для этого в условиях регулируемых тарифов нет".

Рост дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги, как утверждается, поставит под угрозу прохождение отопительных сезонов.

"Высокий уровень задолженности за энергоресурсы окажет негативное влияние на подготовку к следующему отопительному сезону, так как ресурсоснабжающие организации не смогут закупить материалы, нанять подрядные организации для проведения летних ремонтных работ. Такая ситуация может привести к многочисленным авариям на тепловых сетях, масштаб которых поставит под угрозу надежность энергоснабжения в регионах", - сказали журналистам в "Т Плюс".

Также отмечается, что под удар могут попасть работники отрасли, так как неплатежи могут привести к сокращениям, следствием чего станет ухудшение социально-экономического положения в стране. По оценкам ассоциаций, объединяющих крупнейшие электроэнергетические, теплоснабжающие организации, а также энергосбытовые организации, в отрасли работают более 2 млн человек. Ежегодно энергетики в бюджеты всех уровней отчисляют около 1 трлн рублей налогов и сборов.

По мнению ассоциации "Совет производителей энергии" и Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, снижение или прекращение платежей за коммунальные услуги негативно отразится и на смежных с тепло- и электроэнергетикой отраслях - газовой, угольной, металлургической, машиностроительной промышленности.