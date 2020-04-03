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Спрос на доставку продуктов в России вырос на фоне продления выходных

По данным сервисов доставки продуктов и еды из ресторанов, он увеличился на 10-18%

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Продление президентом Владимиром Путиным нерабочих дней в РФ до 30 апреля привело к росту спроса на доставку продуктов на 10-18%, сообщили ТАСС сервисы доставки продуктов и еды из ресторанов.

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"После второго обращения президента мы увидели рост спроса на доставку на 10-15%. Во время первого объявления спрос вырос в 10 раз в регионах и в 20 раз в Москве", - сообщил сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

"В конце марта мы зафиксировали, что спрос на доставку продуктов и товаров первой необходимости увеличился в четыре раза за полторы недели. Пик пришелся на 31 марта. Мы отмечаем, что аудитория следит за новостями и реагирует на них. В частности, 25 марта количество оформленных заказов от клиентов "Сбермаркета" выросло на 34% по сравнению с предыдущим днем, 2 апреля - на 18%", - отметил, в свою очередь, представитель "Сбермаркета".

В Delivery Club сказали, что если до выходной недели аналитики видели нетипичные темпы роста на доставку продуктов, то с этой недели коронавирус начал влиять и на рынок доставки готовой еды из ресторанов. "Оставшиеся дома жители страны за понедельник-четверг сделали на 23% больше заказов, чем за аналогичный период прошлой недели. При этом более чем на треть выросли скачивания мобильного приложения, а также увеличилась доля заказов, совершаемых новыми клиентами. Судя по всему, аудитория пользователей сервисов доставки будет активно расширяться в объявленный выходным апрель", - отметил представитель сервиса.

Спрос на доставку блюд из ресторанов в "Яндекс.Еде" находится на уровне наиболее популярных праздничных дней. За месяц к платформе подключились 2,5 тыс. новых ресторанов (1 тыс. только за последнюю неделю).

Количество заказов по итогам первой недели изоляции увеличилось на "Самокате" на 40%. "На этой неделе мы протестировали систему преодоления пиковых нагрузок на сервис. Теперь "Самокат" лучше готов к режимам повышенного спроса", - поделились в сервисе.

Спрос высокий, но ажиотаж спал

На текущей неделе спрос на услуги доставки стабилизировался, но остается стабильно высоким, отмечают в "Сбермаркете", iGooods и "Самокате". В "Утконосе" считают, что эта тенденция будет сохраняться.

По сравнению с предыдущей неделей спрос на доставку c 30 апреля по 3 марта вырос почти в четыре раза на iGooods. Покупатели сервиса продолжают запасаться продуктами, в том числе товарами длительного хранения (крупы, макароны, консервы).

"Такого ажиотажа, как в начале эпидемии, когда в заказах было по 10 кг гречи и 10 кг макарон, уже нет. Но люди все еще заказывают больше, чем обычно: средний чек вырос еще на 8% за неделю и сейчас составляет около 5 тыс. рублей. Возможно, это связано с тем, что раньше клиенты докупали часть скоропортящихся продуктов в магазинах у дома, теперь такой возможности у многих людей нет", - отмечает Кунис.

"Сейчас рост стабилизировался, в день мы обрабатываем свыше 30 тыс. заказов. Традиционно растут продажи бакалеи (25% заказов), мясной консервации, мучных продуктов и товаров для дома, но меняется и глубина заказов: увеличивается количество позиций, частота доставки", - отметили в сервисе "Самокат".

В "Яндекс.Лавке" покупают уже не товары длительного хранения, как это было две недели назад, а самые обычные продукты - овощи, фрукты, хлеб, молоко, яйца, воду, готовую еду. При этом топ продаж возглавили медицинские маски.

В конце марта трафик сайта "Утконоса" был в три раза выше средних значений февраля. "Количество доставок выросло почти на 40% относительного прошлого года и было ограничено только возможностями нашей логистики", - отметил директор по маркетингу и клиентскому сервису "Утконос" Михаил Морозов.

Меры

Сервис iGooods отмечает, что число запросов на открытие доставки по франшизе увеличилось в три раза, с начала марта получено уже более 250 заявок. В понедельник сервис выходит в Рязань, в течение двух недель выйдет еще в два региона.

"Сбермаркет" продолжает ускоренно привлекать сборщиков и курьеров по всем городам присутствия, чтобы соответствовать растущему спросу. Планируется увеличить число сборщиков и курьеров с 2 500 (в марте их число увеличилось на 600 человек) до 10 тыс. к концу апреля. Сейчас сервис выполняет порядка 7 300-7 500 заказов в день.

"Утконос" принимает заказы только на ближайшие четыре дня, новые интервалы доставки быстро заканчиваются. "Утконос" продолжает расширять логистические мощности. В скором времени в Москве будет открыт мини-склад, после запуска которого "Утконос" сможет доставлять более 10 тыс. заказов в день", - отметил его представитель.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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