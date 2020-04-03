{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Reuters: Трамп считает, что Москва и Эр-Рияд хотят стабилизации нефтяного рынка

По данным Белого дома, американский президент также сообщил, что обсуждал ситуацию на нефтяном рынке как с президентом России Владимиром Путиным, так и с саудовским наследным принцем

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что его российский коллега Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман хотят стабилизации мирового нефтяного рынка. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Reuters, глава вашингтонской администрации заявил на проходящей в Белом доме встрече с представителями энергетической отрасли.

На эту тему
Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

Как в свою очередь проинформировал пресс-пул Белого дома, американский президент также сообщил, что обсуждал ситуацию на нефтяном рынке как с Путиным, так и с саудовским наследным принцем.

По данным пресс-пула, во встрече принимают участие руководители крупных энергетических компаний, в частности Chevron и Exxon Mobil, а также вице-президент США Майкл Пенс, несколько американских законодателей и представители администрации, в том числе министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Согласно официальным данным на сайте Кремля, в 2020 году у Путина и Трампа был лишь один телефонный разговор, который состоялся 30 марта.

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
На биржевые индексы в Нью-Йорке повлияли опасения по поводу ситуации на рынке труда
Dow Jones понизился на 360 пунктов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС