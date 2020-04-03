Reuters: Трамп считает, что Москва и Эр-Рияд хотят стабилизации нефтяного рынка

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что его российский коллега Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман хотят стабилизации мирового нефтяного рынка. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Reuters , глава вашингтонской администрации заявил на проходящей в Белом доме встрече с представителями энергетической отрасли.

Как в свою очередь проинформировал пресс-пул Белого дома, американский президент также сообщил, что обсуждал ситуацию на нефтяном рынке как с Путиным, так и с саудовским наследным принцем.

По данным пресс-пула, во встрече принимают участие руководители крупных энергетических компаний, в частности Chevron и Exxon Mobil, а также вице-президент США Майкл Пенс, несколько американских законодателей и представители администрации, в том числе министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Согласно официальным данным на сайте Кремля, в 2020 году у Путина и Трампа был лишь один телефонный разговор, который состоялся 30 марта.