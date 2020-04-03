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РПЦ считает, что религиозные организации вправе получать газ по льготной цене

Религиозные организации существуют за счет добровольных пожертвований населения, отметила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега)

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) считает, что религиозные организации имеют право получать газ для своих котельных по тем же ценам, что и население. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Мы действительно инициировали установление для религиозных организаций льготного тарифа, поскольку газ используется для религиозной деятельности, предполагающей удовлетворение духовных потребностей населения", - сказала она, комментируя опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления кабмина, предполагающий причислить котельные религиозных организаций к категории "население".

Руководитель Правового управления Московской патриархии пояснила позицию РПЦ тем, что "религиозные организации существуют за счет добровольных пожертвований населения, они очень тесно связаны с потребностями граждан и удовлетворяют эти потребности". "Поэтому, по нашему мнению, есть достаточные основания для того, чтобы установить для религиозных организаций такой льготный тариф", - добавила она.

По словам Чернеги, в РПЦ не рассчитывали отдельно, сколько приходы сэкономят, если постановление будет принято. При этом, по данным "Газпрома", оптовая цена газа, реализуемого для населения, примерно на 20-25% ниже, чем для остальных потребителей.

Игумения сообщила, что электроэнергию религиозные организации получают по ценам, как для населения, еще с 2003 года. По ее мнению, такой же подход следует распространить и на тарифы на газ.

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