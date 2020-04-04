Рабочая группа в Сенате Узбекистана проанализирует перспективы сотрудничества с ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 4 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа создана в Сенате (верхней палате) парламента Узбекистана, чтобы изучить перспективы сотрудничества республики с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Сената.

"В Сенате Олий Мажлиса (парламента) образована специальная рабочая группа по глубокому и всестороннему изучению перспектив сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и воздействия такого сотрудничества на национальные интересы страны", - говорится в сообщении.

Рабочая группа должна рассмотреть материалы, предоставленные кабмином по этому вопросу, а также организовать их широкое обсуждение. Планируется рассмотреть опыт членов ЕАЭС, проанализировать возможности реализации крупных инвестпроектов, создания территориальных кластеров, индустриальных и торговых зон, а также дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества.

26 марта аналогичная рабочая группа была сформирована в Законодательной (нижней) палате узбекского парламента. Ее возглавил первый заместитель спикера Акмаль Саидов, а в состав вошли представители фракций всех политических партий. В начале марта рабочая группа при кабинете министров Узбекистана одобрила предложение о сотрудничестве республики с ЕАЭС в качестве наблюдателя. Материалы комплексной оценки были направлены в парламент. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что вопрос налаживания взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС должен изучаться с учетом интересов республики, и отметил, что свою позицию должны представить палаты парламента, а кабмину следует провести всестороннюю оценку.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателя при организации имеет Молдавия.