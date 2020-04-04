Медведчук: Всемирный банк требует пересмотреть закон о продаже земли на Украине

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Реализация требования Всемирного банка пересмотреть принятый на Украине закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения приведет к уничтожению фермерства в стране. Такое мнение выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук.

"Как и следовало ожидать, на Западе без восторга встретили принятие украинским парламентом закона о земле. И вовсе не из-за того, что принят абсолютно сырой документ, практически не содержащий норм прямого действия. Нет, западных "благодетелей" не устроили робкие попытки отстоять в принятом законе хотя бы минимальные их интересы. И практически сразу же последовал окрик "не годится", - сказано в заявлении политика, опубликованном на сайте партии.

По его словам, Всемирный банк требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка и допустить к покупке земли юридических лиц, называя это "критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство реформами". "Фактически они требуют допуска на украинский рынок сельхозземли международных корпораций, которые быстро "подомнут" его под себя. Естественно, что все это подается под соусом "защиты интересов Украины". Но фактически речь идет об обезземеливании украинского крестьянства, об уничтожении фермерства", - считает Медведчук.

По мнению политика, речь идет о провале земельного закона сразу после его принятия. "Вряд ли Всемирный банк отступится от своих пожеланий, а фактически - требований, которые наверняка разделяет и МВФ. Так что перспектива получить от этих институций до 10 млрд долларов стала еще более призрачной. Возможно, будет брошена не очень большая кость, чтобы удержать очередную никчемную прозападную украинскую власть на плаву, как это уже происходило неоднократно", - заключил он.

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого МВФ отказывался предоставить Украине очередной кредит. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, фонд требует открыть рынок земли, после чего Украина может рассчитывать на кредит до 8 млрд долларов.