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Трамп заявил, что власти позволят фирмам США хранить нефть в стратегическом резерве

Эти компании смогут продать нефть в будущем по более высоким ценам по сравнению с рыночными
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© Драчев Виктор/ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Американское правительство позволит частным нефтедобывающим компаниям страны временно хранить свою продукцию в государственном стратегическом резерве для продажи в будущем по более высоким ценам по сравнению с теми, которые установились сейчас на мировом рынке. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, который ранее в тот же день провел совещание с руководителями ряда крупнейших национальных нефтяных компаний.

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"Я проинформировал их о том, что мы предоставим пространство в стратегическом нефтяном резерве, чтобы американские производители могли хранить [там] нефть, которую можно будет продать позднее", - заявил американский лидер.

По его оценке, в настоящее время на мировом рынке "имеется огромный переизбыток нефти". "В основном из-за вируса. Вирус просто остановил спрос на все, включая нефть", - сказал Трамп. Он имел в виду распространение в мире нового коронавируса.

При этом глава администрации подчеркнул, что американские власти примут меры для поддержки национальных нефтяных компаний, оказавшихся в чрезвычайно сложной ситуации. "Мы гарантируем, что они останутся в хорошей форме", - отметил Трамп.

Американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Общая же емкость хранилищ составляет порядка 713,5 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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