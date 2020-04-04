Трамп уверен, что РФ и Саудовская Аравия смогут урегулировать ситуацию на рынке нефти

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что Россия и Саудовская Аравия придут к договоренности относительно преодоления нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке. Американский лидер подтвердил это, выступая в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме.

Ему напомнили, что у него сравнительно недавно состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого затрагивался в том числе вопрос о положении на мировых энергетических рынках. "И с наследным принцем [Саудовской Аравии]", - сказал при этом Трамп. Он имел в виду свою телефонную беседу с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом.

"У них (России и Саудовской Аравии - прим. ТАСС) была конкуренция", - считает глава администрации США. "Посмотрим, как все это уладится. Считаю, что все прекрасно уладится", - подчеркнул Трамп.

В связи с этим он заявил, что на ликвидацию избытка нефти на рынке потребуется значительное время. "Потребуется много времени, чтобы избавиться от этой [нефти]. Имеется огромный избыточный объем нефти и газа. Огромный. Вероятно, как никогда прежде", - полагает Трамп.

Президент заверил, что руководители ряда крупнейших американских нефтяных компаний на состоявшемся ранее в пятницу в Белом доме совещании не просили его о массированной финансовой поддержке из бюджета. При этом он уточнил, что на данной встрече рассматривался вариант потенциального применения Вашингтоном таможенных пошлин с целью добиться от Москвы и Эр-Рияда шагов по стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. "Мы обсудили концепцию пошлин, поскольку, как вы знаете, есть пара стран, которые, мне кажется, хотят решить [проблему], у которых был спор, была конкуренция. Однако они желают это решить: Россия и Саудовская Аравия. Считаю, что они хотят это решить, они очень напряженно работают. Они мне сказали, что желают это решить", - заявил президент.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - увеличить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.