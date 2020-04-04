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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Трамп допустил введение пошлин против Эр-Рияда и Москвы для стабилизации рынка нефти

Президент США считает это действенным инструментом при несправедливом отношении
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© Виктор Драчев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не планирует введение дополнительных таможенных пошлин в отношении Саудовской Аравии или России, но не исключает возможность их применения, если Москва и Эр-Рияд не сделают шаги в целях нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом глава вашингтонской администрации заявил в пятницу на брифинге в Белом доме.

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"Пошлины принесли нашей страны невероятное количество денег. Я применил их в отношении Китая, я применил их в отношении других", - отметил Трамп.

"Они применяют пошлины в отношении нас, и мы теперь можем вводить пошлины в отношении них", - сказал американский лидер про другие государства. "Использую ли я их (пошлины - здесь и далее прим. ТАСС) для нефти? Мы можем. Поступаю ли так сейчас? Нет. Думаю ли я об их введении в настоящий момент? Нет. Однако если к нам не будут относиться справедливо, то это, безусловно, является инструментом в наборе инструментов", - подчеркнул Трамп.

"А как в случае с Россией? Вы рассматриваете вариант отмены санкций, какого-то смягчения санкций?" - поинтересовался у него репортер агентства деловых новостей Bloomberg. "Нет. Было бы то же самое (то есть потенциальное применение США пошлин)", - ответил президент.

При этом он в очередной раз выразил мнение, что между Россией и Саудовской Аравией присутствует "спор". "И это наносит ущерб всему остальному миру, поскольку действительно наносит ущерб индустрии энергетики", - полагает Трамп.

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияТрамп, ДональдСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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