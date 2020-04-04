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Пандемия коронавируса нового типа

В США выдадут кредитов малому бизнесу на $2,3 млрд

Средства уже начали поступать, они будут предоставляться через 800 банков

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Средства в размере $2,3 млрд на поддержку малого бизнеса в США в условиях пандемии коронавируса уже начали поступать, они будут предоставляться через 800 банков. Об этом сообщил в пятницу в интервью телекомпании Fox Business министр финансов США Стивен Мнучин.

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"Первый кредит был оформлен уже в пятницу утром, мы должны добиться того, чтобы средства на поддержку малого бизнеса поступали как можно быстрее, - подчеркнул он. - Нельзя ждать три-четыре месяца. В этой программе будут участвовать более 800 банков, и малый бизнес сможет сохранить у себя сотрудников".

"Мы ожидаем, что на будущей неделе к участию в этой программе подключатся все крупнейшие банки, - добавил он. - Представителям малого бизнеса не придется даже обращаться лично в отделения, они смогут заполнить документы на получение кредитов в электронной форме. И если нам не хватит средств, то мы обратимся в Конгресс за дополнительным финансированием этой программы".

Президент Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн для преодоления последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу.

Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

Теги
СШАМнучин, СтивенПандемия коронавируса нового типа
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