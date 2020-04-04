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Bloomberg: в Минэнерго США считают, что Москва и Эр-Рияд заключат сделку в ближайшие дни

Министр энергетики США Дэн Бруйетт продолжит на выходных переговоры со своими коллегами из РФ и Саудовской Аравии, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность в том, что договоренность между РФ и Саудовской Аравией об ограничении добычи нефти может быть достигнута в ближайшие дни. Как сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, с таким утверждением глава американского ведомства выступил в телефонном разговоре по итогам встречи с представителями энергетической отрасли в Белом доме.

По данным агентства, Бруйетт заявил участникам разговора, в числе которых были представители американских нефтяных компаний, что он продолжит на выходных переговоры со своими коллегами из РФ и Саудовской Аравии. При этом, как указывает Bloomberg, министр указал, что сделка может быть заключена в течение нескольких дней. Источники агентства, которые предпочли сохранить анонимность, не сообщили других подробностей разговора.

Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме, заявил, что Россия и Саудовская Аравия придут к договоренности относительно преодоления нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке.

"У них (России и Саудовской Аравии - прим. ТАСС) была конкуренция", - считает глава администрации США. "Посмотрим, как все это уладится. Считаю, что все прекрасно уладится", - подчеркнул Трамп.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - увеличить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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