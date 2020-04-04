Reuters: США не ведут переговоры с Эр-Риядом и Москвой о соглашении об объемах нефтедобычи

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Белый дом не ведет переговоры с Саудовской Аравией или Россией относительно соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но хочет, чтобы Эр-Рияд и Москва пришли к такому соглашению между собой. Об этом, как сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters , министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в пятницу во время телефонного разговора с представителями американской энергетической отрасли.

По информации агентства, Бруйетт отметил, что США призывают Саудовскую Аравию и РФ достичь соглашения. По словам министра, американский президент Дональд Трамп считает, что это может произойти в ближайшие дни.

Как ранее со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, во время этой же беседы Бруйетт сказал, что планирует продолжить на выходных переговоры со своими коллегами из РФ и Саудовской Аравии.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - увеличить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.