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СМИ: Эр-Рияд надеется на верное решение Москвы на предстоящей встрече ОПЕК

Глава МИД Саудовской Аравии опроверг сообщения о том, что Эр-Рияд не пошел на пролонгацию соглашения о сокращении добычи нефти

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд выразил надежду, что российская сторона примет верное решение по вопросу о сокращении добычи нефти на предстоящем заседании ОПЕК+. Об этом сообщило в субботу Саудовское агентство печати.

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По его данным, министр надеется, что "Россия примет верное решение в ходе экстренной встречи ОПЕК+ и ряда других стран, о созыве которой объявило вчера королевство, для достижения справедливого соглашения с целью восстановить желаемый баланс на нефтяных рынках и избежать повторного появления угрозы энергетическим рынкам".

Глава МИД также назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что Эр-Рияд не пошел на пролонгацию соглашения о сокращении добычи нефти.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - увеличить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Созвать встречу ОПЕК+ в срочном порядке призвала Саудовская Аравия по итогам переговоров с США. Нефтяной пул ОПЕК назначил совещание на 6 апреля, оно пройдет в формате телеконференции. Однако в Эр-Рияде считают, что сокращать добычу нефти должно как можно большее число стран, а не только 24 участника альянса ОПЕК+.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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