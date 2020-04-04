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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство выделило Росмолодежи 242 млн рублей на помощь пожилым в условиях пандемии

Услуги по профилактике инфицирования, а также адресную помощь на дому должны получить 200 тыс. человек во всех регионах страны

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь) из резервного фонда правительства 242,3 млн рублей для предоставления субсидии движению "Волонтеры-медики" на помощь гражданам старше 60 лет в условиях распространения нового коронавируса. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

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В тексте отмечается, что благодаря субсидии услуги по профилактике инфицирования, а также адресную помощь на дому (включая покупку продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости) должны получить 200 тыс. человек во всех регионах страны. В работе оперативных штабов помощи гражданам РФ должны быть задействованы 15 тыс. добровольцев.

Согласно распоряжению, Росмолодежь должна будет до 1 февраля 2021 года представить правительству доклад о целевом и эффективном использовании выделенных средств.

На заседании кабинета министров 2 апреля Мишустин заявил о намерении правительства предоставить субсидию "Волонтерам-медикам". Он напомнил, что представители волонтерских движений выступили с инициативой организовать оперативные штабы, которые будут помогать пожилым людям, в том числе с закупкой продуктов и лекарств. Премьер отметил, что считает такую инициативу "правильной и очень своевременной".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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