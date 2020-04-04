Кабмин одобрил поправки, позволяющие подписать ряд специнвестконтрактов по старой модели

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки в законодательство, позволяющие подписать ряд специнвестконтрактов (СПИК) по старым условиям, действующим до 2 августа 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

"Принятие законопроекта позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов (далее - СПИК) по правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК (одобрение Межведомственной комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов", - поясняется в сообщении.

Поправки к закону будут внесены в Госдуму.

1 августа стало известно, что межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам одобрила проект дочернего предприятия китайской компании Great Wall ООО "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус", объем инвестиций в рамках СПИК превысит 42 млрд рублей. Однако контракт пока не подписан. Таким образом, поправки позволяют заключить это соглашение по правилам СПИК 1.0.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

В августе 2019 года были приняты поправки, запускающие новый механизм специнвестконтрактов СПИК 2.0. Длительность контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет, инструмент будет сфокусирован на трансфере технологий. Ранее сообщалось, что первые контракты СПИК 2.0 будут заключены летом.