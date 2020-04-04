Аграрии Ставрополья планируют завершить сев яровых зерновых культур до середины апреля

СТАВРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края планируют провести весенние полевые работы до середины апреля 2020 года. Ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом не затянут проведение сева, сообщил ТАСС руководитель краевой ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Василий Лопатин.

"Полевые работы ни на день, ни на час не останавливаются. По поводу коронавируса - предохраняемся насколько можем, оберегаемся, мы большого страха не ощущаем. Думаем, что к середине апреля посевные работы будут завершены, все проходит организованно", - сказал он.

По словам Лопатина, сельскохозяйственные предприятия в регионе обеспечены удобрениями, запасными частями для техники. Поставщики материально-технических средств также не приостанавливают работу, чтобы дать возможность провести посевную кампанию вовремя.

"Нас проинструктировали - в тракторах мы держим дезинфицирующие средства, маски медицинские, воду, чистые полотенца. В полях ведь большого количества людей нет, с удовольствием уезжаем в поля подальше от города, поселений, лишних контактов", - отметил Лопатин.

На Ставрополье во время весенних полевых работ посеют около 1 млн га яровых зерновых культур. Осеннюю посевную кампанию аграрии региона провели в 2019 году на площади более 2 млн га. Ставропольский край входит в число регионов, являющихся крупнейшими производителями зерна в России.

Режим всеобщей самоизоляции был введен на Ставрополье в связи с распространением коронавируса с 22:00 мск 31 марта.