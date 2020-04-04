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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам, застрявшим за границей

МИД РФ поручено целевое расходование указанных средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений по коронавирусу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Выделить МИД России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию", - говорится в документе.

Внешнеполитическому ведомству также поручено целевое расходование указанных средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

Как сообщила в пятницу Росавиация, действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию РФ, временно приостановлено. Известно, что уже отменены рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка и с Мальдив. Кроме того, S7 сообщила об отмене запланированных на 4 апреля рейсов из Бангкока во Владивосток и Иркутск.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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