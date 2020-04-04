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Пандемия коронавируса нового типа

В Псковской области в выходные дни смогут работать стройкомании и химчистки

Также возобновить работу разрешили службам занятости региона и многофункциональным центрам, но только в режиме предварительной записи

ПСКОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Псковские власти расширили перечень предприятий, которые смогут работать в выходные дни в течение апреля, говорится в указе губернатора региона Михаила Ведерникова, опубликованного на портале нормативных правовых актов региона. В список таких предприятий вошли не только службы занятости, и многофункциональные центры, но и стройкомпании, химчистки, ветеринарные организации.

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"Утвердить прилагаемый дополнительный перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239. Дополнительный перечень: государственные учреждения службы занятости Псковской области, организации строительства, организации технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, организации технической помощи на дорогах, организации предоставления стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий; организации ветеринарной деятельности", - говорится в постановлении администрации области, поясняющем список предприятий, которые могут работать в выходные дни.

Также, согласно документу, могут возобновить работу службы занятости региона и многофункциональные центры, но исключительно в режиме предварительной записи, чтобы избежать образования очередей.

Кроме того, в измененном указе говорится о необходимости обеспечить дополнительные меры поддержки пенсионерам, малообеспеченным семьям и другим жителям региона, которые из-за коронавируса, оказались в трудной жизненной ситуации. "Обеспечить предоставление дополнительных мер поддержи малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте старше 65 лет в размере 3 тыс. рублей, малообеспеченным семьям и иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере 5 тыс. рублей", - говорится в указе.

Кроме того, согласно документу, региональные власти совместно с некоммерческими организациями, организуют обеспечение продуктовым наборами малоимущих граждан и малообеспеченные семьи.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, два пациента умерли. С подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек. Выздоровело три человека.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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