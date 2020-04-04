Решетников: в правительстве понимают, что сейчас не время сокращать расходы бюджета

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ понимает, что сейчас не время сокращать расходы бюджета, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым.

"Внутри правительства есть общее понимание, что сейчас не время резать бюджетные расходы, несмотря на то что мы столкнемся с, очевидно, очень ощутимым сокращением бюджетных доходов", - сказал он.

Министр добавил, что бюджетные расходы станут "тем якорем, который в том числе и будет держать экономику".

Прямая поддержка малого бизнеса

Решетников также сообщил, что правительство обсуждает вопрос прямой поддержки малого бизнеса, но эти меры очень дорогие.

"У нас, конечно, такие дискуссии идут. Меры очень дорогие. Но точки в этих дискуссиях не поставлены", - сказал он.

В этой связи министр предложил посмотреть на развитие ситуации в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о возможности налоговых каникул для бизнеса, Решетников отметил, что пока правительство выбрало путь налоговой отсрочки. "Но я уже сказал, что мы понимаем, что нам к этому вопросу придется вернуться", - подчеркнул он.

"Есть обращение по поводу перечня пострадавших отраслей, куда у нас, например, не вошла, непродовольственная розница. А мы понимаем, что она оказалась в очень тяжелом состоянии. И тоже этот вопрос сейчас обсуждается внутри федеральных органов власти, и будет вноситься, очевидно, в правительство в ближайшее время", - рассказал также глава Минэкономразвития, призвав предпринимателей обращаться в министерство с дальнейшими предложениями.

Разговор транслировался в прямом эфире на сайте школы "Сколково".