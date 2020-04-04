Bloomberg: совещание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля

ТАСС, 4 апреля. Совещание стран ОПЕК+ с участием США и других стран перенесено на 9 апреля. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях стран-участниц.

По информации одного из них, страны намерены провести встречу в формате видеоконференции 9 апреля. Вместе с тем источник в другой делегации пояснил, что государствам нужно больше времени, чтобы подготовиться к переговорам, поскольку, как уточнил еще один источник, Саудовская Аравия и РФ сигнализировали о том, что хотят, чтобы другие страны присоединились к сокращению добычи, если будет достигнуто подобное соглашение.

По данным источников ТАСС, окончательного решения о переносе пока не принято. Собеседники агентства сообщили, что перенос на 9 апреля "возможен с высокой вероятностью", но такого решения пока не принято. Другой собеседник также подтвердил, что финальной даты нет.

Созвать встречу ОПЕК+ в видеоформате для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. По словам президента РФ Владимира Путина, сократить страны могут минимум на 10 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020 года.