В Азербайджане подтвердили, что министерская встреча ОПЕК+ состоится 9 апреля

БАКУ, 4 апреля. /ТАСС/. Встреча министров ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка пройдет 9 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в субботу пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

"Встреча состоится 9 апреля. Об этом официально уведомили из ОПЕК", - сказала представитель Минэнерго. Алиева добавила, что в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса, встреча пройдет по видеосвязи.

Ранее встречу планировалось провести 6 апреля. Однако источники в делегациях сообщили ТАСС, что переговоры могут быть перенесены на 9 апреля.

Созвать встречу ОПЕК+ в формате видеоконференции для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка.

В субботу Минэнерго Азербайджана заявило о готовности Баку взять новые обязательства в рамках ОПЕК+ для стабилизации глобального рынка нефти. В заявлении ведомства подчеркивалось, что единственным путем решения в ситуации, когда нефтяной рынок не поддерживается экономическими факторами, являются солидарность и сотрудничество производителей нефти.