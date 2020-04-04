Лихачев не исключил возвращение сотрудников Росатома к привычному режиму работы до мая

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев не исключил, что сотрудники атомной отрасли могут перейти на привычный режим работы еще до окончания режима нерабочих дней, продленного президентом до конца апреля. Это решение может быть принято в случае улучшения эпидемиологической обстановки и по согласованию с госкорпорацией и властями, сообщил глава Росатома в видеообращении к сотрудникам отрасли.

В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом.

"Руководителям предприятий и дивизионов предстоит оценить возможности и сроки возвращения к прежнему, обычному ритму работы. Если эпидемиологическая обстановка в регионах позволит, то мы планируем выходить на привычный режим деятельности раньше конца апреля. Но, подчеркиваю, на каждом предприятии это решение должно приниматься индивидуально, по согласованию с госкорпорацией в тесном взаимодействии с региональными властями и органами санэпиднадзора", - сказал Лихачев в видеообращении, опубликованном на сайте корпоративного издания госкорпорации "Страна Росатом".

В настоящее время, ряд сотрудников Росатома переведены на удаленную работу. Лихачев отметил, что в течение нескольких дней было создано дополнительно около 3,5 тыс. удаленных рабочих мест со всеми требованиями по защите информации. Оперативный персонал атомных электростанций (АЭС) продолжает работать на местах, но там введен особый режим, который в том числе предусматривает постоянные контроль за здоровьем сотрудников станций. Ранее также было принято решение о расселении оперативного персонала АЭС в санатории и профилактории при станциях для обеспечения максимально безопасных условий работы и проживания.

Число зараженных сотрудников

Лихачев сообщил, что количество сотрудников компаний, входящих в структуру госкорпорации "Росатом", у которых хотя бы один проведенный тест на коронавирус дал положительный результат, выросло до 10 человек. Среди них трое работают на Белоярской атомной станции и горно-химическом комбинате.

1 апреля Лихачев сообщал, что новой коронавирусной инфекцией заражены четыре работника госкорпорации: трое - в России, в том числе на Белоярской АЭС в Свердловской области, и один - в Венгрии.

"На сегодняшний день на контроле в отрасли 10 инцидентов, когда хотя бы один из тестов (а их при подозрении на болезнь всегда проводят несколько) дал положительный результат. Это шесть человек в Москве, работники концерна "Росэнергоатом", АСЭ, Академии Росатома и "Росбурмаша". Три человека на предприятиях - Белоярской атомной станции и Горно-химическом комбинате. И один человек за границей, я вам об этом уже рассказывал", - сказал глава госкорпорации, отметив, что в минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в отрасли не зафиксировано.

Лихачев добавил, что Росатому удается удерживать ситуацию под контролем, но пока рано ослаблять принятые меры. "Полное соблюдение всех правил карантина - это залог сохранения жизни и здоровья наших товарищей. И, конечно, это еще и важнейшее условие бесперебойной работы наших производств. Поэтому обращаюсь с просьбой к жителям пристанционных городов и ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования - прим. ТАСС) отнестись с пониманием к тому, что сейчас въезды и выезды из городов будут ограничены, будет вводится разрешительная система. Прошу руководителей предприятий и глав городов обеспечить максимально комфортный и эффективный режим получения пропусков", - сказал глава госкорпорации.

Ряд атомных городов в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и обеспечения бесперебойной работы предприятий Росатома во время пандемии в конце марта - начале апреля ввел ограничения на въезд и выезд на территории ЗАТО. В некоторых городах ограничения будут действовать до 1 мая.