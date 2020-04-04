Минпромторг считает возможным открыть строительные магазины в нерабочие дни

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не исключает возможности открытия строительных магазинов во время нерабочих дней, так как многие уезжают на дачи, заявил замминистра Виктор Евтухов, чьи слова привели ТАСС в пресс-службе министерства.

"Возможно, потихоньку придется нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты, - сказал он. Замминистра признал, что с учетом выезда граждан на дачи и в загородные дома есть проблема нехватки ряда непродовольственных товаров.

"К сожалению, такие проблемы есть, они возникают, и будут возникать, их надо решать. Все магазины, которые торгуют строительными товарами, они сегодня закрыты", - отметил замминистра. Он добавил, что система электронной торговли в этой сфере развита недостаточно для удовлетворения всех потребностей.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства.