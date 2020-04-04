В Минпромторге сообщили, что Китай уже отгрузил в Россию более 34 млн медицинских масок

"Заключили контракт с Китаем, идет ежедневная отгрузка по тем квотам, которые у субъектов РФ формируются. В каждом субъекте есть оператор, соответствующее лицо, которое обозначено для взаимодействия с Минпромторгом. На сегодняшний день уже отгружено в субъекты РФ и другие организации, которые являются потребителями этого вида продукции (это и пограничные службы, и министерства внутренних дел, и органы социальной защиты - такие структуры, которые непосредственно общаются с населением) более 34 млн на сегодняшний день", - сказал он.

Цыб отметил, что Россия еще ожидает по заключенным контрактам поставку еще 55 млн медицинских масок. "Вся поставка является равномерной. Есть график прихода этой продукции и график распределения по субъектам, которые сами субъекты для нас формируют", - сказал он.

Цыб отметил, что сейчас в России растет производство защитных костюмов и к концу апреля будет выпускаться порядка 150 тыс. штук. "Понимая, что спрос на эти костюмы кратно сегодня вырос в России с учетом развивающейся ситуации, мы также параллельно с нашими коллегами из Китая уже сегодня по контракту завезли в Россию 250 тыс. таких костюмов, из них уже 95 тыс. отгружено в субъекты Российской Федерации. Отгрузка происходит практически ежедневно, планируем оставшиеся костюмы из этой партии загрузить на этой неделе во все субъекты федерации, которые формируют в этом потребность", - сказал он.

Кроме того он напомнил, что Россия заключила с КНР еще один контракт на поставку 1 млн 50 тыс. защитных костюмов и 80 млн масок, что позволит в течение ближайшего месяца партиями получать эту продукцию, отгружать ее в субъекты Российской Федерации. Минпромторг также направил в регионы все технические инструкции и условия по пошиву другими организациями масок из тех материалов, которые сегодня разрешены ГОСТами. "Мы получили из 70 субъектов РФ информацию о том, что в сумме в субъектах РФ шьется таких масок около 2 млн. Это не медицинские маски, а маски, которые имеют какую-то защитную функцию и могут использоваться населением", - заключил Цыб.