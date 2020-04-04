ЦБ разъяснил особенности предоставления кредитных каникул гражданам на фоне пандемии

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Банк России разъяснил особенности предоставления кредитных каникул гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации или пострадали от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

С 1 апреля граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства на фоне распространения коронавируса получили возможность обратиться за установлением кредитных каникул в случае снижения дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения, по сравнению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 год. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года. Кредитные каникулы предоставляются на период до шести месяцев.

В ЦБ пояснили, что в случае подачи заявки на кредитные каникулы, кредитор обязан рассматривать требование заемщика о каникулах не дольше пяти календарных дней и после этого сообщить ему о начале льготного периода по кредиту или займу.

Отмечается, что такая реструктуризация не отразится негативным образом на кредитной истории и поможет сохранить статус надежного заемщика. "Это может иметь важное значение при обращении за кредитом в будущем", - указывает ЦБ.

Если потребительский кредит был ранее выдан в иностранной валюте, то помимо просьбы о реструктуризации долга заемщик также может обратиться в банк с просьбой изменить валюту кредитования на российские рубли.

Требуемые документы

Регулятор призывает заемщиков довести до кредиторов (банка, МФО, КПК) максимально полную информацию о своих доходах в прошлом году и уровне снижения дохода за месяц, предшествующий подаче заявления, а также оперативно предоставить кредитору запрошенные документы.

"Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. Если не понимаете, какие именно документы ожидает кредитор, стоит обратиться с этим вопросом к самому кредитору", - указывает ЦБ.

При этом подтверждающие документы могут быть направлены кредитору в течение 90 дней после подачи заявления, если же возникли объективные трудности с их сбором, то заемщик имеет возможность получить дополнительно 30 дней.

ЦБ также напомнил, что предлагаемая форма реструктуризации задолженности прежде всего направлена на помощь наиболее нуждающимся слоям населения. "Если гражданин в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь свое право на кредитные каникулы для ситуации, когда они действительно станут необходимыми", - указал регулятор.

При этом если заемщик воспользовался правом на кредитные каникулы по новому закону, это не ограничивает его право на отсрочку по платежам в соответствии с законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот.