Минсельхоз сообщил, что в России могут обеспечить дополнительные объемы молочной продукции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Предприятия молочной продукции готовы обеспечить дополнительные объемы производства. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Производители молочной продукции готовы обеспечить дополнительные объемы молочной продукции", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что Минсельхоз России совместно с Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) работает над мерами для снижения эффекта от валют на цены на молочную продукцию. По оперативным данным министерства, цены сельхозпроизводителей на молочную продукцию по состоянию на 2 апреля оставались стабильны. Так, цена на молоко цельное пастеризованое жирностью 3,2% составила 45,23 руб./кг, что на 0,3% больше показателя недели ранее. Цена на сухое обезжиренное молоко составила 191,04 руб./кг (снижение на 0,1%), на масло жирностью 82,5% - 505,80 руб./кг (рост на 0,2%), на сыры мягкие и твердые - 368,32 руб./кг (снижение на 0,1%).

По данным Союзмолоко, в последние несколько недель отмечался рост спроса на различные категории молочной продукции: сыр, масло, ультрапастеризованное молоко, кефир, йогурт и творог. В союзе отмечают, что увеличение продаж, которое составило порядка 10-15%, не оказало серьезного давления на рынок и быстро стабилизировалось. Производители молочной продукции готовы обеспечить дополнительные объемы в ситуации ажиотажного спроса. "Что касается рисков поставок необходимых импортных компонентов и комплектующих для предприятий молочного животноводства и перерабатывающего сектора, то Союзмолоко уже подготовил перечень чувствительных позиций. Совместно с Минсельхозом России и другими органами власти мы будем внимательно отслеживать бесперебойность поставок необходимых товаров, чтобы не допустить возникновения трудностей у бизнеса", - приводятся в сообщении слова главы союза Артема Белова.

Как отмечается в сообщении, в части наращивания экспортных поставок молочной продукции ситуация также находится под контролем и остается стабильной. "Традиционные страны - покупатели российской молочки, в основном это члены СНГ, не снижали объем закупок, а новые направления - Азия, Африка, Ближний Восток - нами еще разрабатываются. Мы продолжаем работу над экспортными гайдами, получением необходимых разрешительных документов, снижением административной нагрузки, улучшением логистических условий и рассчитываем, что поставки будут осуществляться, когда проблема распространения коронавируса будет решена", - сказал Белов.