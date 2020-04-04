{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минсельхоз сообщил, что в России могут обеспечить дополнительные объемы молочной продукции

В ведомстве также отметили, что Минсельхоз вместе с Национальным союзом производителей молока работает над мерами для снижения эффекта от валют на цены на эту продукцию

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Предприятия молочной продукции готовы обеспечить дополнительные объемы производства. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Производители молочной продукции готовы обеспечить дополнительные объемы молочной продукции", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что Минсельхоз России совместно с Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко) работает над мерами для снижения эффекта от валют на цены на молочную продукцию. По оперативным данным министерства, цены сельхозпроизводителей на молочную продукцию по состоянию на 2 апреля оставались стабильны. Так, цена на молоко цельное пастеризованое жирностью 3,2% составила 45,23 руб./кг, что на 0,3% больше показателя недели ранее. Цена на сухое обезжиренное молоко составила 191,04 руб./кг (снижение на 0,1%), на масло жирностью 82,5% - 505,80 руб./кг (рост на 0,2%), на сыры мягкие и твердые - 368,32 руб./кг (снижение на 0,1%).

По данным Союзмолоко, в последние несколько недель отмечался рост спроса на различные категории молочной продукции: сыр, масло, ультрапастеризованное молоко, кефир, йогурт и творог. В союзе отмечают, что увеличение продаж, которое составило порядка 10-15%, не оказало серьезного давления на рынок и быстро стабилизировалось. Производители молочной продукции готовы обеспечить дополнительные объемы в ситуации ажиотажного спроса. "Что касается рисков поставок необходимых импортных компонентов и комплектующих для предприятий молочного животноводства и перерабатывающего сектора, то Союзмолоко уже подготовил перечень чувствительных позиций. Совместно с Минсельхозом России и другими органами власти мы будем внимательно отслеживать бесперебойность поставок необходимых товаров, чтобы не допустить возникновения трудностей у бизнеса", - приводятся в сообщении слова главы союза Артема Белова.

Как отмечается в сообщении, в части наращивания экспортных поставок молочной продукции ситуация также находится под контролем и остается стабильной. "Традиционные страны - покупатели российской молочки, в основном это члены СНГ, не снижали объем закупок, а новые направления - Азия, Африка, Ближний Восток - нами еще разрабатываются. Мы продолжаем работу над экспортными гайдами, получением необходимых разрешительных документов, снижением административной нагрузки, улучшением логистических условий и рассчитываем, что поставки будут осуществляться, когда проблема распространения коронавируса будет решена", - сказал Белов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Салоны оптики продолжат работать в Москве во время режима повышенной готовности
В городе с 29 марта действует режим самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС