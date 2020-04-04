Росатом пока не видит рисков по изменению графиков строительства АЭС за рубежом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Росатом готов к сложностям, которые могут возникнуть с исполнением графиков строительства АЭС за рубежом в связи с распространением коронавируса, однако на данный момент корпорация не видит серьезных рисков изменения планов строек. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

"Проекты все идут по намеченному плану. Пока мы не видим дополнительных серьезных рисков по изменению графиков наших строек в этом году. <...> Как будет развиваться ситуация в той или иной стране <...> мы окончательно предсказать не можем. <...> Мы готовы к сложностям, допускаем их вероятность, но на сегодняшний день идем, в общем-то, по нашим планам, по тем графикам, которые мы утвердили на этот год", - сказал он.

Лихачев отметил, что в КНР была полностью изолирована строительная площадка и не было зафиксировано ни одного случая подозрения на заболевание коронавирусом. Относительно объекта в Турции он отметил, что ситуация там "достаточно спокойная" как в провинции, где осуществляется строительство, так и на стройплощадке. "Наиболее напряженно сейчас по количеству людей и по необходимости идти вперед каждый день, каждый час на стройке - это Белоруссия, это первый пусковой блок Островецкой атомной станции. [Существует] полное взаимопонимание с нашими белорусскими партнерами", - добавил Лихачев.