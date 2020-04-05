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Пандемия коронавируса нового типа

В "Швабе" рассказали о преимуществах новейших российских тепловизоров

В холдинге заявили, что новейшие тепловизоры выявят потенциально зараженных коронавирусом в толпе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") наладил выпуск новейших тепловизионных комплексов, которые смогут определять в толпе людей с повышенной температурой, предположительно зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Швабе".

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"В систему прибора внесена эталонная температура тела. Люди с температурой, превышающей установленный предел, автоматически попадают в поле действия тепловизора. На монитор оператора выводится их видеоизображение с численными значениями температур. Действует тепловизор на расстоянии до 10 метров", - рассказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, слова которого приводит пресс-служба.

Тепловизионные комплексы выпускаются на Лыткаринском заводе оптического стекла, входящем в состав "Швабе". Приборы могут использоваться как автономно, так и интегрироваться в уже существующие системы безопасности объектов.

Комплексы состоят из нескольких рабочих элементов: оптического блока, системы крепления и удаленного рабочего места оператора. Оптический блок исполнен в виде единого корпуса с установленными тепловизионным модулем и видеокамерой, каналы которых соосны. Записи архивируются и хранятся в специальной базе данных.

Ранее холдинг "Швабе", входящий в госкорпорацию Ростех, был выбран единственным поставщиком тепловизоров в течение всего 2020 года в рамках закупок, осуществляемых Минпромторгом для обеспечения работы федеральных органов исполнительной власти. Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в рамках контракта ведомство получит 5 млрд рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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