Трамп: действие ограничений в экономике США из-за пандемии не должно затянуться на месяцы

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Действие различных ограничений, введенных руководством Соединенных Штатов в экономической сфере на фоне пандемии коронавируса, не должно затянуться на месяцы. Об этом заявил в субботу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Администрация работает эффективно [для предотвращения распространения] инфекции. Мы должны подавить вирус как можно скорее, у нас великое будущее, - сказал Трамп. - Но мы и должны вернуться к работе <...> Мы должны снова открыть страну, это не должно занять месяцы и месяцы".

"Страна не создавалась для того, чтобы быть закрытой. Мы так лишь причиняем людям боль", - добавил он. Глава Белого дома несколько раз за брифинг повторил призыв "открыть страну", при этом не назвал каких-либо сроков возможного послабления ограничительных мер.

Трамп 29 марта объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки, рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты. Ранее президент допускал вариант снятия части ограничений к 12 апреля.

По данным Министерства труда США, за последние две недели марта число заявок на получение пособия по безработице увеличилось до рекордных 6,6 млн. Вызванный коронавирусом кризис уже привел к потере 701 тыс. рабочих мест.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 308 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 8,4 тыс. человек.