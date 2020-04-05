Решетников призвал бизнес "не впадать в психоз" из-за коронавируса

ТАСС, 5 апреля. Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране. Об этом он заявил в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в ходе вебинара бизнес-школы "Сколково". Его слова в субботу приводит издание РБК .

"Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась", - заявил Решетников.

По мнению главы Минэкономразвития, необходимо найти компромисс между соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и продолжением выполнения своих рабочих обязанностей.

"Ведь, может быть, в какой-то части ограничения останутся на чуть большее время", - объяснил свою позицию Решетников.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.