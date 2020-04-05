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Пандемия коронавируса нового типа

В Ozon подсчитали, что продажи гантелей и массажеров мышц в России выросли в 3-5 раз

Также из-за режима самоизоляции продажи спортивной одежды выросли на 120%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Онлайн-продажи гантелей выросли более чем в 3 раза, а мышечных массажеров в 5 раз на фоне введения режима самоизоляции в России и повсеместного закрытия фитнес-центров 21-27 марта из-за распространения в стране коронавируса. Об этом говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, проанализировавшей около 3 миллионов заказов и 4,5 миллиона поисковых запросов.

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"Россияне не считают закрытие фитнес-клубов и самоизоляцию поводом для того, чтобы перестать заниматься спортом. Аналитики Ozon отметили в марте значительный рост спроса на товары для спорта и фитнеса по сравнению с февралем 2020. Наиболее популярными становятся упражнения на прокачку отдельных групп мышц и наращивание мышечной массы. Так, продажи гантелей в марте выросли на 244% относительно февраля, а продажи эспандеров и утяжелителей - на 100% и 92% соответственно", - отмечают аналитики.

"Любители фитнеса знают, как важно после физической нагрузки использовать массажные ролики. С их помощью можно расслабить мышцы после силовой нагрузки и избавиться от болевых ощущений. Рост продаж массажных роликов и мышечных массажеров на Ozon в марте составил 415% относительно февраля", - отмечают аналитики.

Не забывают пользователи и о кардионагрузке - продажи скакалок выросли на 225%, а степ-платформ - на 64% к февралю", - говорится в исследовании. Упражнения на пресс также популярны - рост продаж роликов для пресса составил 73% к февралю, а продажи обручей для фитнеса выросли на 10%. Кроме того, растут и продажи ковриков для йоги и фитнеса - в каждый четвертый заказ добавляют по два коврика.

Продажи спортивной одежды выросли на Ozon на 120% относительно аналогичного периода 2019 года. Чаще всего пользователи приобретают леггинсы-тайтсы, шорты и футболки из влагоотводящих материалов, а также спортивные бра. А вот кроссовки стали покупать на 10% реже, чем в марте прошлого года. Не забывают пользователи и о детях, для которых подвижность крайне важна - аналитики Ozon фиксируют спрос на нейроскакалки, мячи и наборы для подвижных игр дома.

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Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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